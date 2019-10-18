國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選未定，名嘴陳敏鳳爆料已確定是前內政部長李鴻源，遭李打槍說，沒有的事如何回應？對此，陳敏鳳喊冤表示，這是韓陣營內部的人跟她說的，李鴻源對韓國瑜來說，的確是張好牌，但是李家裡非常反對，導致中間可能有變化，所以最後沒成。

陳敏鳳昨在政論節目《新聞面對面》表示，這是她兩個禮拜（前）聽到的，這是韓陣營內部的人跟她說的。那時韓國瑜副手人選就在傳朱立倫、周錫偉跟張善政這三人，而民調結果，做出來就是朱立倫最高，但朱又不可能任副手。而且這三個人，坦白說無法達成省籍平衡的問題。

陳敏鳳還原當時情況，他就直接的講李鴻源三個字，而且她日前爆料時，也有說明韓陣營是希望李鴻源，但李鴻源的家裡面要不要答應，又是另外一回事。且有人跟她說，他確實有去問過李鴻源，但是後面因為李鴻源的狀況不明，所以現在也就變成這樣情形。李鴻源對韓國瑜來說，的確是張好牌，但是李家裡非常反對，導致中間有變化，所以最後沒成。

陳敏鳳更表示，李鴻源確實有被韓國瑜問過，要不要當副手，李鴻源的回答是，這個副手他沒興趣，行政院長可以考慮。所以是不是韓國瑜未來公布副手和行政院長時，會有李鴻源的身影？

(中時電子報)