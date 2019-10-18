▲膠彩畫大師蘇服務的《仲夏日月潭畔》膠彩畫作品。（楊樹煌南投傳真）

▲膠彩畫大師蘇服務的觀世音菩薩神像膠彩畫作。（楊樹煌南投傳真）

▲膠彩畫大師蘇服務的花鳥膠彩畫創作。（楊樹煌南投傳真）

▲膠彩畫大師蘇服務的《夢迴故鄉》膠彩畫創作。（楊樹煌南投傳真）

▲膠彩畫大師蘇服務的《故鄉的黃昏》膠彩畫作品。（楊樹煌南投傳真）

在國內深具知名的膠彩畫大師蘇服務，最近甫由鶯歌光點美學館「光點藝術中心」及國父紀念館博愛藝廊完成展出，19日起應邀返回自己故鄉－埔里藝文中心田園藝廊舉辦「2019年圓夢、奇蹟、歸人～蘇服務絹本膠彩畫80回顧展」，由於蘇服務的高知名度及回饋鄉里的心願，尚未展出，已在地區藝文界掀起風潮。

1938年出生南投縣魚池鄉東光村的藝術大師蘇服務，曾就讀埔里初中，當時獲蕭木桂老師啟蒙、呵護期許下，自此鍾愛繪畫一生，1967年在國立台灣師範大學藝術系系展時獲水彩第1名，油畫第2名。並獲藝術系僅有的蔣何敬琪夫人及張敏鈺先生2項獎學金，隔年以水彩第1名畢業師大美術系。

蘇服務大師認為，花鳥的純淨優美、千型百態及花朵沁人的芬芳，引人入勝；所以畫好花鳥畫遂成自己設定的職志。對於為何會選用絹本和膠彩？蘇服務說，是因絹布本身的密緻，高貴和半透明的質感，會給作品添加典雅、神秘精緻的氣質。

蘇大師也表示，雖然膠彩上彩程序和層次繁複，但晶瑩、璀璨、鮮麗、優雅的色彩，更能貼切地表現花鳥畫中躍動的幸福與生命氛圍。而且他認為，世界逐漸富裕起來，人們對精緻生活品味的需求會更為殷切，所以他期盼能創作讓觀閱者感受得到其中如詩的意涵、和平、寧靜和喜悅、且是值得一看再看的精緻作品。

蘇服務最令人驚訝的是，2012年竟然從3公尺高的鋁梯摔下來，當時腦內嚴重出血，昏迷1年多，臥床後一直都無法言語，所幸在復健過程中，受老天恩寵及遇諸多貴人相助，還有夫人黃麗珠不離不棄盡心照護，才有今天恢復狀況良好，並讓蘇老師能繼續堅持自己的理想，畫出自己眼中最美、最感動自己的花與鳥。

蘇服務絹本膠彩畫－80回顧展，展期自10月19日起至10月30日止，值得喜愛膠彩畫的民眾與藝文界人士，把握難得的展期，踴躍前往觀賞。

(中時 )