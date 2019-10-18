國民黨推出的「酬庸撲克牌」。（黃福其／攝）

【精彩】太巧了...玩綠酬庸撲克牌一抽就中「300萬鬼牌」 林國慶爆：明文新規定用錢砸死我

國民黨發表「地表最強酬庸王」撲克牌，擬參選立委對戰綠委陳明文的林國慶，昨日在節目上試抽酬庸撲克牌，一下就抽到「高鐵掉300萬的陳明文鬼牌」。林國慶嘆，陳明文用錢就能把他砸死了，對方只要出動遊覽車，在各鄉鎮散布耳語「投給林國慶就是投給大陸，投給陳明文就是愛台灣」，再要求鄉鎮代表、議員、里長出動拜票，自己要怎麼跟陳選?

談到對戰陳明文，林國慶昨在《新聞龍捲風》說，「嘉義縣因為山海兩區，我要跟他比錢我沒辦法。現在他們在打說我錢來自大陸，我很多錢，看板，還有綠營電視台這兩天打我看板很多。但我的看板很多都是捐助的，」

林國慶說，「人在做天在看，不管小英當選，還是韓市長當選，我希望他們重用陳明文委員，怎麼講，他來當經濟部長一定最讚，讓我們知道如何賺錢。我們有的做官是拚富有，我們百姓是在拚三餐。你知不知道陳委員卸任縣長之後，他跟他老婆的土地，多了幾十筆，你知道嗎?」」

主持人戴立綱說，「你用幾十筆來算?不是一兩筆喔?幾十筆這麼多?」林國慶說「你們自己有興趣，你們去監察院的網站看，他們這段時間，多了幾十筆土地，嚇死人!人家是做民意代表，像我們越做越貧窮，有人會越做越富有。可以多幾十筆土地，那太驚人了!所以他來做經濟部長，來教我們台灣人，要如何賺錢，要如何富有，不要像這些農民。每天果農、菜農，大家在拚就是拚三餐，教我們如何拚富有。」

林國慶又強調，「有興趣的你去監察院，財產申報網站上面去看，到底他這幾年來，他跟他太太名下，多了幾十筆，或幾筆，你們自己去看。為什麼我們嘉義縣人這麼窮?為什麼我們要拚三餐，你們可以這麼富有?」

林國慶感嘆，自己太笨了跟陳明文打這場選戰，對方用錢就能砸死他了。林國慶說「他一場演講會，一個村落，我們嘉義縣山區有178村，一村動員兩台遊覽車就好了。這樣就不少人，1萬多人再跟他們說，林國慶投給他就是投給大陸，投給陳明文就是愛台灣。再說林國慶怎樣，耳語就出去了。」

(中時電子報)