eTag用戶有福了！遠通電收宣布，即日起，透過eTag聯名銀行信用卡將可支付台北市路邊停車費，台北市將成為全台第一個可以透過eTag服務支付路邊停車費用的縣市。

遠通提醒，車上已黏貼eTag之用路人，只要有「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，可立即在家使用手機透過ETC APP或遠通網站完成所有申辦，享受eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費服務，三項服務皆隨信用卡出帳，一張帳單同時管理三項費用，一舉三得！

遠通統計，eTag進軍路外停車市場，截至目前已累積近20萬會員，累計使用量已達到4,500萬次，由於聽見許多駕駛朋友表示希望可以eTag代扣「路邊」停車費，特別延伸服務範圍。

遠通電收提醒，欲申辦eTag代扣台北市路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先做取消才能申辦。此外，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會列印明細供用路人對帳，但駕駛朋友只需等待信用卡帳單繳費，不用再擔心繳費單遺失，也不用特地到超商繳費。若有報帳需求的民眾，可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至「台北市停車管理工程處」網站列印收據。

遠通電收指出，目前除積極提升路外停車服務場次，也和其他縣市政府洽談路邊停車費代扣服務，期待透過eTag，滿足用路人更多便利服務與體驗。

(工商 )