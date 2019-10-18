一邊一國行動黨舉行《十大政見 九大福利政策發表會》 16:252019/10/18 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 召集人楊其文公布政策。 （趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一邊一國行動黨今日由召集人楊其文舉行「十大政見，九大福利政策發表會」，提出對老人、勞工、幼兒、青年各族群的福利政策和對於憲法、司法與稅制的改革，以及公義與人權的維護等，期望在明年的選舉中獲得民眾支持。 (中時 ) #福利政策 #福利 #政策 #發表會 #行動黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎戰全球減稅 陸拚提升經商環境 04:102019/10/14 焦點新聞 全聯罕見公益大使徐若瑄當「姊姊」募捐超給力 22:172019/10/14 消費 Google發表會預測 Pixel 4支援隔空手勢操作或推5G版 14:132019/10/15 科技 台灣紡織品新趨勢發表會 04:102019/10/16 產業特刊 家長選票300萬張 他們要求教育政策以民為本 10:522019/10/16 生活 《興櫃股》旭暉明上市前業績發表會，11月25日掛牌 16:482019/10/16 財經 福利熊萬聖節搗蛋 在這裡首次升空 02:592019/10/17 消費 工商社論》看得見的「貧窮」，看不見的「全球化後遺症」 04:092019/10/17 財經要聞 綠能所辦成果發表會 展示能源轉型豐碩成績 04:102019/10/17 投資理財 有健身房不稀奇 蝦皮總部還設「打盹室」 00:032019/10/18 財經 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 李佳芬赴美救選情？真相驚呆韓粉 - 政治 恐怖巧合？韓拒訪美 洪秀柱曾警告將受「傷害」 - 政治 韓支持度大贏蔡兩倍 網讚真民調！ - 政治 已定訪美3方案 韓最終取消內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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