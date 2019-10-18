一邊一國行動黨今日由召集人楊其文舉行「十大政見，九大福利政策發表會」，提出對老人、勞工、幼兒、青年各族群的福利政策和對於憲法、司法與稅制的改革，以及公義與人權的維護等，期望在明年的選舉中獲得民眾支持。

(中時 )