國民黨總統參選人韓國瑜，所到之處總被成群韓粉包圍，其如軍隊般的向心力，讓外界嘖嘖稱奇。就連蔡英文總統競選連任辦公室發言人、台北市議員阮昭雄也直言，韓粉的黏著度真的很高，目前的民調都只是聯考前的模擬考，民進黨至今如履薄冰；阮更脫口讚韓請假全新拚選舉，在策略上是對的。

阮昭雄在政論節目《直播線上》表示，從韓國瑜所到之處韓粉的集結，以及網路、臉書按讚的狀況，可見韓粉的「黏著度」是很高的，所以韓粉該如何去「擴張」，就是韓選情的重中之重。因此，民進黨秉持如履薄冰態度，因為民調不過像是聯考前的模擬考，聯考最後的成績才是真的成績。

阮昭雄直言，韓國瑜現在請假了，請假後他就可以全心拚總統大選，這在策略上是對的。既然請假了，那他要如何去造那個「勢」，就非常重要，這也正是為什麼選舉總會有「造勢晚會」、「造勢活動」的原因；人家說選總統除了天命，造勢也是很重要的，顯然韓打算用造勢來保住選情。

話鋒一轉，阮昭雄坦言，民進黨必須很嚴密的看待韓國瑜請假造勢。對於現任總統蔡英文而言，如何把國政做好？如何將3年多來的政績讓人民有感、與人民做溝通，是目前綠營的關鍵；日後雙方，可能也會產生更多論述和火花。

(中時電子報)