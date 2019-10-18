日前接連發生外送員車禍死亡意外，讓勞動部認定業者與外送員屬「僱傭關係」，北市勞動檢查處指出，業者若未提供勞工名卡及工資清冊，最重可罰175萬，可說是引發爭議，對此名嘴羅友志怒轟：「民進黨趕走Uber，又要害死Uber Eat」，接著反問：「台灣年輕人你們不覺得丟臉嗎」？

羅友志表示有次專案合作夥伴，曾跟他表示外國友人來台時，對於半路攔計程車感到疑惑，反問：「妳們沒有Uber之類的嗎」？讓她急忙解釋因為政策等因素導致，此外更語重心長表示：「同樣新創事業，台灣是律師當官，加上怕事訂一堆法令，免得出事算在我頭上」，反觀大陸則是「交給自由經濟市場決定，做出規則後再由政府出面規範」，因此新創科技事業才蓬勃發展。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

接著點民進黨雖總是喊著「跟年輕人站在一起」，卻把新興的「Uber、Uber Eat第三方支付、虛擬貨幣」全部封殺，讓他反問：「台灣年輕人丟臉丟到徹底，除了言論台灣自由在哪」。

(中時電子報)