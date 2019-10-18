民進黨屏東立委鍾佳濱尋求連任之路，除面臨立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠脫黨參選，黨籍立委蘇震清昨也強調，若黨中央違背當初讓他排不分區安全名單承諾，不排除脫黨參選。民進黨立法院黨團今上午召開「小英出口芭樂給美國」記者會，陳亭妃、葉宜津、余宛如、鍾佳濱等多立委出席細數蔡政府農業政策，卻不見蘇震清，黨團幹事長管碧玲高呼，「我們全部挺鍾佳濱、民進黨團結挺鍾佳濱」，營造團結對外的氛圍。

針對蘇震清揚言不排除脫黨參選立委，恐面臨綠營分裂局面，鍾佳濱今受訪表示，區域立委被提名人就像跑100公尺選手，努力跑第一名，不分區提名像是大隊接力，目前名單由中央黨部提名委員會決定，希望提出黃金的陣容。

被問到是否擔心蘇震清退黨參選，鍾佳濱認為，這是假設性問題，名單都還沒出爐怎麼知道，現在跑百米的跟大隊接力選手各自努力，是雙贏的策略。

此外，洪恆珠宣布將退黨參選到底，鍾佳濱說，民主政治每個人都有參選權利，明年大選不只小英總統要連任，國會民進黨也要過半才能有效執政，因此支持者都攜往民進黨整合候選人集中選票，民進黨唯有團結才能勝選，爭取國會最多席次是最高指導原則。

(中時 )