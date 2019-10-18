◎10/20 韓將發表觀光立國政策

兩岸關係緊縮，陸客來台銳減，觀光產業慘淡，國民黨總統參選人韓國瑜及國政顧問團聽取業界意見後，本月20日將在台南結合6大觀光產業代表一起發表「觀光立國」的觀光政策，並同步成立「全國觀光旅遊業挺韓後援會」，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱都將出席與韓公開合體，同台拉抬國民黨及韓國瑜、柱姐選戰聲勢，爭取上百萬人的觀光產業選票。

◎韓喊廢一例一休 蘇貞昌這樣說

國民黨總統參選人韓國瑜表示，一例一休讓勞資怨聲載道，若有機會當上總統，將主動廢除一例一休。對此，行政院長蘇貞昌今上午坦言，一例一休當時是希望好好照顧勞工，「這個法在施行的時候確實也碰到，社會不是360行而是3萬6千行，不可能用一個法規範全天下」，所以才一步一步針對窒礙難行之處大大解套。

◎減少受困 內政部推電梯新制

2017年發生815大停電，造成多起民眾受困電梯，內政部部務會報昨通過「建築技術規則」修正草案，未來新設置之電梯，將要求應設有停電復歸就近樓層之裝置，以避免停電造成人員受困電梯。新規定依法制作業程序近日發布實施。

◎蘇震清揚言脫黨 卓榮泰回嗆

民進黨不分區立委名單近日引起黨內風暴，不但傳出立法院長蘇嘉全因不滿姪子蘇震清未進入安全名單，動員杯葛中執會，蘇震清昨(17日)又發表聲明指出，總統蔡英文與黨主席卓榮泰都曾承諾過此事，並揚言黨中央若推翻承諾，將「跳下來脫黨參選」，對此卓榮泰今回嗆，「不要繼續要脅、威脅黨中央，這絕對是不智的行為。」

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(中時電子報)