國際書籍貿易最重要展會「德國法蘭克福書展」開幕，今年臺灣館設雙展區，本館以「臺灣：故事之島」為題，呈現臺灣海洋文學的面向，並首度設立「臺灣漫畫館」，結合歐陸森林地貌化為主題漫畫森林，展出臺灣漫畫豐沛的圖像原創力。

文策院董事長丁曉菁出席法蘭克福書展，她表示，文策院將透過國發基金的共同投資，鼓勵國內業界異業整合，以及在國際間共同開展內容產業新模式，包括連結creative Europe desk，與歐盟建立內容出版的跨國合作平台。

臺灣作為華文出版最自由開放的中心，是適合連結東南亞市場的前哨站，文策院將與國際間重要的書展主辦單位洽談合作輪展或設立分展。透過閱讀與世界連結，增加彼此作品曝光、刺激作家創作靈感，還可共同開發跨國、跨領域IP，並轉化為商業能量。

觀察近年法蘭克福書展趨勢，不只聚焦書籍，也關注內容市場，許多原創影音內容或文學作品翻拍，以及有聲書市場蓬勃發展。今年因世界局勢變動大，市場對正向思考的作品需求增加，女權與性別多元作品需求也攀高，敘事類型的非文學銷量被看好。

今年書展今年共同主題是「現實」（Realities），聚焦在動態影像敘事的融資、創作及XR（沉浸式體驗）技術革新對產業發展帶來的影響。其中，有多場論壇探討重要議題，包括「商業新規-文化經濟的革命」、「超越封面-用合作突破出版疆界」、「數位打破了媒體模式和行業之間的界限」等，以及電影交流日主題「A Book is a Film is a Game」，探討文學改變電影及動態影像領域的新趨勢。

展會另個焦點，是集合電影製作人、版權經銷及新媒體成立的「THE ARTS +」展區，運用聲音、視覺等數位科技創造全新閱讀體驗，並且首度與在歐洲現代媒體藝術、動態影像、創意媒體和媒體技術發展上扮演樞紐角色的「B3動態影像雙年展」合作，讓數位科技時代文化與影音媒體內容產業間快速展開整合。

另針對與音訊相關領域新設主題展區「有聲平臺」（Frankfurt Audio），包括有聲書、Podcast、語音助手，有聲書是成長最快的數位出版。

(工商 )