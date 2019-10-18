直播拍賣紅人連千毅，目前仍羈押在高雄看守所。(圖／摘自連千毅臉書)

掀起「直播主之亂」的連千毅遭警方逮捕後，目前仍聲押在高雄看守所，過去一直跟在身旁學習直播拍賣的「賢賢」，昨（17）晚卻以一身大哥造型的「連式風格」，在個人臉書開直播賣起東西，依然狂吸8千人觀看，「期待好久」、「刷一整排賢賢❤」，但「賢賢」這次另起爐灶引起網友正反兩極論戰

因連千毅案發後續被查出過去賣的國際名牌包與商品疑是仿冒品，不少網友對「賢賢」開直播開賣留言大罵：「用送的還是用騙的？運費150，手錶跟咬錢龍成本多少？真的沒真心悔改」、「你直播說的假的要吞下去？有真的要吞手錶？期待你說話兌現承諾」、「什麼都沒交代，然後又另開粉絲團重啟爐灶，不是打著有家庭要養，就不說明做過的事情就都不存在，想做就先處理之前大家的疑問」

也有網友為連千毅抱不平：「你大哥出事了，現在貨都驗出是假的，你就忙著要切割！你在賺你大哥的錢時你怎麼不切割？」。

(中時電子報)