根據國民健康署2015～2018年國民營養健康狀況變遷調查，針對50歲以上民眾透過雙能量X光吸收儀測量骨質密度，結果發現，50～64歲男女性至少有一部位骨鬆的比率分別為4.6％、6.8％；65～74歲的男女則分別為5.7％、18.3％，女性比例高於男性。而75歲以上男女分別為19.4％、29.3％，伴隨年紀增加，骨質疏鬆症者隨之增加，提醒民眾，「存骨本、顧老本」預防骨質疏鬆，要從年輕就要開始做起。

每年10月20日為世界骨質疏鬆日，世界骨質疏鬆基金會IOF(International Osteoporosis Foundation)訂定「這就是骨質疏鬆症(That’s Osteoporosis)」為今年宣導主題，提醒民眾骨質疏鬆症對骨折的直接影響，會產生疼痛、殘疾、失去獨立能力及失能，嚴重影響生活品質。

國健署官員表示，骨質疏鬆症早期大多沒有明顯的症狀，可能只出現身高變矮、駝背等外觀變化，許多民眾多不以為意，把它當成老化現象，但只要跌倒，或是突然過猛外力，就可能造成骨折，依世界骨質疏鬆基金會（IOF）指出，在年輕時期能多增加10％的骨密度，就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年。

國健署呼籲，骨質疏鬆症是可預防的，應從年輕時開始儲存骨本，平時多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質等食物，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜等。建議可於清晨或黃昏時曬太陽，身體需要透過適當日曬來活化維生素D，促進鈣質吸收，進而多存骨本。

此外，若父母曾發生過骨折，尤其是髖骨骨折，則個人患有骨質疏鬆症的風險也會提高，尤其服用類固醇藥物者、停經後婦女、卵巢切除或45歲之前提前更年期的女性，更應要注意自身骨骼健康，避免骨骼變得脆弱。

(中時 )