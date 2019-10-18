中州餐廚系學生團隊腦力激盪研發作品，在本次比賽中榮獲佳績。（謝瓊雲攝）

中州科大餐廚系大四生李佳家(左)、大三生王懷慶(右)綜合評比成績優異，獲頒菁英獎。（謝瓊雲攝）

中州科技大學餐飲廚藝系師生團隊近日參加在桃園市舉辦的「2019國際青年創意美學暨國際菁英名廚競賽」，與國內外大專院校優秀選手同台競技，在餐飲烘焙競賽項目勇奪2銀、5銅、2菁英獎，及2佳作等佳績。

中州餐飲廚藝系主任鄒梅君表示，此次名廚競賽共有美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙等3大類，有來自全國54所大專院校，還有來自馬來西亞、越南、新加坡、香港、加拿大等9國近2000名選手參加；餐廚系教師陳德勝、童富源，指導李佳家、王懷慶、蔡佶翰、陳俊瑋及溫博淵等學生，經過不斷腦力激盪、研發製作，成果豐碩。

囊括菁英獎、2銀牌及1佳作的李佳家表示，賽事高手雲集，參賽之初在設計作品時，苦思要呈現何種意境，最後在老師建議下，以「懩身」及「人生」為主題。前者是以歐式麵包加五穀雜糧、養生食材，從心來養身；後者則設計以酸甜苦辣4種口味的馬卡龍代表百味人生，從跌倒挫敗到學習成長，從渺茫渾噩到執行目標，呈現自己一路從大一至大四在料理修習的初心，總算不負眾望、也為自己大學四年留下完美句點。

李佳家的馬卡龍銀牌作品「人生」，是以酸甜苦辣四種口味代表百味人生。（中州科大提供／謝瓊雲彰化傳真）

李佳家的銀牌作品「懩身」，是以歐式麵包加入五穀雜糧及養生食材製作。（中州科大提供／謝瓊雲彰化傳真）

榮獲菁英獎及3項銅牌的王懷慶，參加「西式盤飾甜點」比賽所製作的兩款甜點，一款芒果主題是以鮮黃色可可脂搭配珠寶蛋糕淋面，另一款甜點是以巧克力慕斯為主體，搭配覆盆子中和出酸甜的口感，最後用可可淋面搭配金箔裝飾；「歐式麵包藝術」作品是以養生和在地食材為出發點，做成黃金亞麻子麵包、紫地瓜美莓麵包、養生紅酒桂圓麵包及卡門貝爾麵包；在「創意藝術馬卡龍」項目則是以四季為主題，做出春天青梅、夏芒果、秋柿、冬季草莓四種特色馬卡龍。他說，經歷這場比賽後，實力顯著提升，未來會持續不斷精進，也感謝老師耐心指導，才可榮獲此殊榮。

指導老師陳德勝說，此項競賽主辦單位是要藉由國際文創競賽，吸引國際技術與人才，帶動台灣青年文創人才交流與研發技術的提升，以競賽發表作品，讓學生見習業界所長、發掘後起新秀。

鄒梅君說，餐廚系最大特色就是鼓勵學生積極參賽，以擴展廚藝視野及抗壓性，這幾位獲獎同學從大一起就身經百戰，秉持料理人初心，孜孜矻矻為每次賽事準備與練習；多數學生因在校期間的鍛鍊，畢業後在職場上的表現亮眼。

(中時 )