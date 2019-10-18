一名年輕的女企業家向媒體透露了，她是如何從一名大學剛畢業，掙著微薄薪水的老師，搖身一變成為如今年收入破億的女老闆。女子表示，當時她還必須請母親借她1800塊的創業基金，然而透過她敏銳的眼光，再7年後的現在她已經成為了旗下有70名員工、年收入上億的公司老闆。

據《ChronicleLive》報導，現年31歲的霍爾(Alice Hall)曾經是一位辛苦生活的老師，她早上是學校老師，下了班則在酒吧裡工作，以支付她的帳單。據《鏡報》報導，當時她發現了時尚產業的某些空白，她發現，許多時裝網站都是走自然風格的路線，然而她家鄉的女子打扮卻截然不同。這令霍爾下定決心向母親借了45英鎊和自己的積蓄，湊了90英鎊開啟了她的時尚服裝產業。她坦承，一開始因為服裝的質量問題使她失敗了幾次，然而這些失敗並沒有擊垮她，最終她找到了一家非常優秀的批發商。

霍爾回想一路走來的點滴，表示她從客廳裡開始的產業能走到如今，真的像是一場夢。而最近她的公司正在擬訂一系列的出口計畫。最後，霍爾向大家呼籲，盡可能的在小的時候學習，不過千萬不要害怕給那些有能力的員工豐厚的薪水，因為當人才進入團隊時，確實會替公司帶來改變。

(中時電子報)