國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，曾多次在節目中批評國民黨總統參選人韓國瑜，國民黨考紀會昨決定開除李正皓黨籍。對此，李正皓今早再次回應，「我真的笑不出來，甚至只有沮喪」。但他話鋒一轉，再度炮口對準韓國瑜，直言「講真話都會讓國瑜黨精神分裂」。

李正皓今在臉書發文，「昨天聽到我被開除的消息，仁俊哥笑著要找我與佩芬姐合照，但我真的笑不出來，只能指了指我的黑眼圈，因為這一兩個月來，我沒有一天睡好」。

他說，走到這步。「恭喜我的人其實比安慰我的人多，但我除了沮喪，我真的沒有其他情緒，因為我正看著國民黨一步一步走向毀滅，而我除了大聲疾呼之外，卻沒有任何辦法阻止、或是延緩她的瘋狂」。實言論造謠汙衊韓國瑜？韓國瑜民調落後是事實、行程排的一團亂也是事實、選舉選的像是無頭蒼蠅更是事實，上述哪一點是造謠？哪一點是汙衊？

他也反問大家，若上述這些不是事實，那什麼才是事實？

李正皓指出，桃園孫先生的街頭民調是事實？強強滾與文山伯最適合當韓國瑜競辦的主委是事實？刮刮樂中獎所以韓國瑜一定會當選是事實？國瑜黨所謂的事實，不就只剩下這些正常人眼裡的荒誕不經嗎？

他最後強調，現在的國瑜黨，只剩下精神勝利法，任何一個講真話的正常人都會讓國瑜黨感覺精神分裂，所以他們只能不斷的開除正常人，這樣國瑜黨的世界才沒有雜音，才能繼續阿Q式的安慰自己明年的一月十一日能迎來那個根本不存在的最後勝利。他並在文末提及，「R.I.P. 國瑜黨」。

(中時電子報)