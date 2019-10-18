基隆市長林右昌（左）與立委蔡適應說明全力協助推動潛艦產業園區。（許家寧攝）

基隆市爭取潛艦園區進駐和平島，市府也針對周邊交通進行改善。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

潛艦國造計畫，基隆市爭取潛艦產業園區落腳和平島漸有進展，市長林右昌與立委蔡適應證實台船公司規畫1萬5000坪土地，生產潛艦所需裝備零件，園區預估可帶動近萬名就業機會，市府也針對周邊交通進行改善，力拚年底廠商就能進駐生產。

林右昌指出，100年前日本首艘有人潛水艇就是在基隆建造，百年後，國家把潛艦產業園區設在基隆，格外具有歷史意義與緣分；基隆除位置絕佳，台船評估能利用現有廠房土地和員工，還有海洋大學造船、電機、機械等源源不絕的人才協作支援。

蔡適應表示，國造潛艦由台船進行規畫、設計和施工，魚雷載台則由中科院負責，總經費約490億元，造船廠位於高雄，生產潛艦後續的109項主次系統，包括生產商、零件供應、配合及組裝，整個潛艦產業上中下游與協力商，估計可增加近萬就業機會。

坐落和平島的潛艦產業園區，以台船基隆廠與周邊土地為基地，包括國外製造潛艦系統的廠商都有意願進駐，初步有4到5家廠商已與台船完成簽約，最快年底、明年初就可進駐，明後年就能展開造艦，首艘原型艦2024至2025年將可下水啟用。

台船基隆廠目前約剩500人，未來相關技術人員進駐後，可望重現昔日5000人盛況，市府也研議未來假日進行交通分流，同時規畫和平島周邊道路拓寬、電桿地下化，以及社寮橋旁中油倉儲廠改建為停車場等配套措施，讓潛艦園區盡速推動。

(中時 )