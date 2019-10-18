立法院國民黨團今（18）日強調，應速訂《自由工作者權益保障法》。圖／本報系資料照片

餐點外送平台幾天內發生多起車禍，造成外送員與行人死傷憾事，外送員勞動權因此引發各界熱議，勞動部火速認定外送員與餐點外送平台的勞資關係，是「雇傭」不是「承攬」。立法院國民黨團今（18）日召開記者會，呼應黨內總統參選人韓國瑜的政策宣示，主張應加速研議《自由工作者權益保障法》的新法訂定。

國民黨團總召曾銘宗表示，勞動部於去年11已月完成「我國推動新經濟模式與新科技發展對勞動市場的影響與因應」報告，結論指出「針對不同勞動光譜的工作，制訂更細緻的勞動法規範應是較為可行的方法」。但報告完成近一年，外送員意外事件頻傳，引發外界關注後，勞動部10月14日才啟動外送平台勞檢，至今未訂定完整規範，導致外送員毫無工作保障，對於勞動部消極怠惰的作為，國民黨團予以譴責。

曾銘宗指出，勞動部調查目前粗估8萬名外送員執行外送業務，他們若沒有工會，無法強力爭取合法權益，因此要求勞動部協助外送員加入職業工會，以利爭取合法權益。另外，因應數位化時代及平台經濟的發展趨勢，各種新的經濟與商業模式不斷產生，也會產生不同的工作態樣，韓國瑜總統候選人於昨（17）日提出訂定「自由工作者權益保障法」政見，確保非典型勞工權益，以利該產業發展，並保障勞動者與廣大消費者權益，國民黨團將儘速研提立法草案並全力推動落實，期盼早日完成立法程序。

首席副書記長陳宜民表示， 隨著社會變遷，自由工作者（freelancer）的人數將會持續增加、型態也會越來越多元。2017年5月美國紐約已實施訂立保障自由工作者基本勞工權益的法例，新加坡政府也已成立工作小組，推動多項有益於自由工作者的權益保障，例如與保險業商討合適醫療保險，顯示自由工作者權益保障法制化將是世界潮流。陳宜民說，對於想要彈性工作、兼差、第二份工作者，萬一發生交通事故，將無法進入職災醫療體系，可能成為社會負擔，亟需一套彈性且有相關配套的作為，而非用二分法強制判定其勞動關係，政府有責任積極協助這些自由工作者籌組工會，保障其權益。

副書記長許毓仁指出，網路平台經濟模式的崛起，在台灣透過虛擬網路平台，媒合生產者與消費者產生交易的彈性工時從業人員，根據統計截至2018年5月，約有42萬3千人，平均年齡在25～32歲之間，換言之，等於是剛投入社會工作，因為低薪或經濟不景氣，必須打工或兼差1-2份工作的斜槓年輕人，蔡政府是否有好好照顧這群年輕人？答案顯然是沒有。

許毓仁強調，勞動部目前所提出的修法方式，不論是《勞基法》、《勞工保險條例》、《職業災害保護法》，都無法因應及保障彈性工時從業人員，也難以規範到網路平台不同樣態的商業模式。他批評，2年前曾提出《數位經濟基本法》，經過一讀後仍躺在立法院未能排入議程審理。因應世界潮流趨勢，國民黨呼應韓國瑜所提出的《自由工作者權益保障法》政策，盼能夠強化42萬彈性工時從業人員的保障。

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