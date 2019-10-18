英國塗鴉大師班克西（Banksy）首次開了網路商店，販賣的商品充滿惡趣味，像是有班克西簽名的廢噴漆罐。他還強調，雖然看起來像是廢物利用，但事實上絕對不是。

班克西10月初在倫敦南部近郊克洛伊頓（Croydon）開了一家「只能看不能逛」的2星期快閃店Gross Domestic Product（GDP）。玻璃櫥窗內陳設一些怪奇物品，預告網路商店即將開張。

雖然商品內容與售價都成謎，不過，從店名可以有「國內生產毛額」和「噁心家用品」的雙關含義來看，就充滿班克西式的幽默。

謎底在今天隨著網頁開始運作終於解開。班克西也在推特宣布：「我開了一家店，叫做Gross Domestic Product，販售藝術、家居用品，以及失望。」

網路商店販售的商品共有22樣，價位有低至上頭印班克西招牌老鼠的馬克杯10英鎊（約新台幣394元），高至畫有英國國旗、嘻哈歌手Stormzy曾經在英國草地音樂節（Glastonbury Festival）穿過的防彈背心850英鎊。有許多商品還沒有標價，預告未來上架。

許多商品的標註充滿諷刺意味，像是家樂氏麥片品牌角色東尼虎（Tony The Tiger）橫死的虎皮地毯，被解釋為「苦於糖尿病的東尼虎」，還稱很適合鋪在大家談話的地方，尤其談話如果「是關於英國每年花費780萬英鎊，防治5歲以下兒童齲齒」，那就更加適合。這項商品還在製作中，價錢未定。

售價10英鎊、上頭有班克西簽名的漆黑廢噴漆罐，則是標註「這雖然看起來像是班克西把罐子標籤撕下、寫上名字，試圖想要當成新商品賣出去，但真的不是這麼一回事」。這項商品販售數量不限。

另外有限量5套、售價750英鎊的難民卡車組。內容包括一群有大人、小孩的人物模型，以及一輛卡車，被標註為「可以讓小朋友從遊戲中學習算術，看看能把多少人塞進卡車裡」。

說明還稱，義大利法院已經判定這套商品違法，民眾若購買恐觸犯刑法。

班克西是藉此諷刺義大利先前拒絕幫助一艘載著從地中海海域救出147名歐洲難民的西班牙救援船。以作品諷刺時事，是班克西的一貫手法。這項商品販售所得將用於地中海難民救助。所有商品中，最刺激購買慾的應該是售價30英鎊的「氣球女孩」流蘇T恤，設計宛如被絞碎的「氣球女孩」畫作。

倫敦蘇富比去年10月5日拍賣一幅長101公分、寬78公分，鑲在班克西自行設計畫框中的「氣球女孩」。然而，落槌之後，畫作卻立刻在當場被自動絞為碎紙，如同經過碎紙機一般，畫作下半部女孩部分遭到破壞。這場精心設計的惡作劇讓班克西再度聲名大噪。

雖然這些商品都很吸引人，不過，班克西的商品不輕易售出，而且一人限購一樣。

把商品加入購物車後，買家必須先回答問題：「為何藝術重要？」答案不超過50字。答案將交由獨立評審審核，必須切題又有原創性。提交答案後輸入個人訊息，未來答案一旦審核過關，才會發送付款連結。GDP也反對轉賣圖利，一但被發現，將有權拒絕出售。

購買登記將於28日截止，然而，班克西究竟會不會確實把商品寄給買家，抑或這又是班克西的另一場惡作劇，還不得而知。

(中央社)