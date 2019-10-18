又一個主席承諾跳票？民進黨：絕無此事 12:052019/10/18 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨發言人李明俐。 (曾薏蘋/攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市鐵票區三重陷入分裂危機，資深黨籍議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨角逐立委，遇上民進黨立委余天，媒體報導「李余典補選之戰被勸退，黨中央承諾下屆推他卻跳票」；民進黨發言人李明俐今表示，絕無此事，余天是初選勝出。 民進黨發言人李明俐今指出，報導內容與事實不符，絕無此事。三重原本就是黨內初選選區，該區初選結果由余天勝出。 她表示，余天代表本黨參選該區立委席次，是因初選勝出，過程皆依照黨內民主機制進行。為避免錯誤訊息淆誤輿論，特此說明。 投票》有關高鐵南延，你認同「盲腸線」或「盲腸縣」說法？ (中時 ) #民進黨 #余天 #初選 #立委 #新北市 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 14:562019/10/14 政治 賴在美演講 李退之：呈現與蔡關係及大選扮演的角色 14:532019/10/14 政治 賴清德赴美演說 首度公開為蔡輔選 04:102019/10/15 政治要聞 藍綠轟柯絆腳石 要侯拿回主導權 04:102019/10/15 地方新聞 韓蔡決戰，比拚民心 04:102019/10/15 時論廣場 韓請假拚大選 網驚：這2招將成民進黨最強王牌！ 09:282019/10/16 政治 民進黨內亂 蘇嘉全一場午宴卡不分區立委提名 19:232019/10/16 政治 綠酬庸撲克牌開賣 柯志恩很感慨 19:482019/10/17 政治 政治熱門新聞 看韓國瑜做這事 港媒驚訝：韓流必再起！ - 政治 韓國瑜庶民路線 他分析訝異：大破綠營戰法！ - 政治 為了這個人 韓國瑜環島暫停銷假回高雄 - 政治 看到最新民調韓蔡差距 網民驚：蔡英文告急了 - 政治 神秘韓粉超霸氣！他驚爆台北市4大黃金地段非韓不可 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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