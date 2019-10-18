民進黨新北市鐵票區三重陷入分裂危機，資深黨籍議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨角逐立委，遇上民進黨立委余天，媒體報導「李余典補選之戰被勸退，黨中央承諾下屆推他卻跳票」；民進黨發言人李明俐今表示，絕無此事，余天是初選勝出。

民進黨發言人李明俐今指出，報導內容與事實不符，絕無此事。三重原本就是黨內初選選區，該區初選結果由余天勝出。

她表示，余天代表本黨參選該區立委席次，是因初選勝出，過程皆依照黨內民主機制進行。為避免錯誤訊息淆誤輿論，特此說明。

(中時 )