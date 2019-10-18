台北市長柯文哲（左2）打房，研擬囤6屋課4.8％房屋稅，不過遭外界質疑稅金會轉嫁給房客，柯18出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會受訪時指出，方向是確定，但實際要怎麼執行，技術上真的要想一想。（鄧博仁攝）

北市府顧問蔡璧如稱民眾黨要送10至15人進國會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日表示，有時候只是喊給自己人聽的，也不是想幾席就幾席。

蔡壁如今早接受電台訪問時指出，柯文哲把她列入民眾黨不分區安全名單，希望她能夠進立法院帶人，但她還沒有做好準備，目前民眾黨立院席次目標是10至15席。

柯文哲對此說，民眾黨起步晚，絕大多數區域立委布局都超過1年，所以區域立委要找人坦白講是比較辛苦一點。

至於選舉結果，柯文哲強調，台灣的選舉太難預測，只能說盡力，要預期多少，有時候只是喊給自己人聽的，也不是你想幾席就幾席。

蔡璧如20日要帶4位民眾黨立委參選人出席鴻海創辦人郭台銘的感恩會，外界好奇郭柯是否再度同台，柯文哲說，他剛好在台南有簽書會，1個月前就已排好了，郭台銘太慢通知，所以就由蔡璧如代表參加。

此外，蔡璧如稱很多民眾焦慮柯不選總統，柯是否會轉念？柯文哲說，焦慮的很多，從他媽媽開始，怎麼焦慮的人這麼多，不過，還是這樣，台灣討厭藍、討厭綠的確在台灣是一個很大的板塊，但是老實講，選總統不是跟選里長一樣，寫個FB或走一走，太龐大的選舉不是那麼容易。

當再被問到郭台銘會否加入民眾黨列入不分區，柯文哲表示，如果郭願意的話是很好，但郭現在不是說無黨一身輕嗎？「我不曉得。」

柯文哲估計，晚上電視終究總統參選人還是比較吸引注意，他也認為沒有總統候選人的狀態下，估計明年投票率一定很低，投票率很低的狀態下，不利小黨跟第三勢力，因為會去投的大概都是死忠藍綠支持者，在中間的大概投票意願很低。

(中時 )