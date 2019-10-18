超萌寶寶愛耍小聰明！台北市立動物園內的長頸鹿寶寶「麥照」，去年6月出生後緊急靠著人工哺育，好不容易存活下來，也逐漸能穩定健康成長，現在可是個充滿好奇心的大小孩。雖然年紀小小卻愛耍小聰明，有時寧可餓著肚子等奶喝，也不跟媽咪採食樹葉。

大長頸鹿們較不喜歡靠近正在施工的圍牆，只有「麥照」目不轉睛盯著正在忙碌的保育員，還想偷偷靠近施工中的圍牆。（台北市立動物園提供）

前陣子正式斷奶，保育員讓「麥照」跟著媽媽、阿姨們一起採食樹葉，有時看著媽媽「小麥」嘴裡叼了一把樹葉，還調皮的想搶幾片葉子來吃。多虧保育員的悉心照顧，「麥照」的體重增長到260公斤，早已不再是去年辛苦與死神拔河的長頸鹿寶寶了，大家也為「麥照」堅強的生命力感到欣慰。

由於長頸鹿戶外活動場地維修的關係，好久不見的「麥照」最近終於出來與大家見面囉！（台北市立動物園提供）

由於長頸鹿戶外活動場地維修的關係，好久不見的「麥照」最近終於出來與大家見面囉！快要1年4個月大的「麥照」已經成功轉換食性、正式斷奶，在準備斷奶的期間，保育員也是費了一番功夫，從餐餐人工餵奶，慢慢減少餵奶餐數，讓「麥照」能自己跟著媽媽一起採食樹葉。但小聰明「麥照」也真不是蓋的，在減少人工餵奶次數至一天一次時，保育員固定在每天下午餵奶，所以那陣子到了下午，「麥照」索性不跟著媽媽採食樹葉，寧可餓著肚子等奶喝，讓保育員哭笑不得。

小朋友慢慢長大，也能漸漸看出個性，「麥照」就是個大膽的好奇寶寶，由於近期戶外場地施工，大長頸鹿們較不喜歡靠近正在施工的圍牆，只有「麥照」目不轉睛盯著正在忙碌的保育員，還想偷偷靠近施工中的圍牆，無奈還是被保育員發現，只好乖乖回到媽媽身邊，但還是時不時回頭偷看施工狀況，分明就像是多了位「小監工」呢。

保育員讓「麥照」跟著媽媽、阿姨們一起採食樹葉，有時看著媽媽「小麥」嘴裡叼了一把樹葉，還調皮的想搶幾片葉子來吃。（台北市立動物園提供）

在「麥照」剛出生時，疑似左前趾關節變形等因素，遲遲無法自行站立行走，錯失由媽媽自行哺育的機會。在獸醫師和保育員不分晝夜、悉心照顧，與眾人的關心及祝福之下，總算是平穩順利的長大，即將滿1歲4個月的長頸鹿寶寶「麥照」，已經變成一個健康又充滿好奇心的大小孩！如果大家有機會來到非洲動物區，別忘了到長頸鹿戶外活動場跟「麥照」打聲招呼，看看好奇寶寶今天又在做什麼，一同陪伴「麥照」成長茁壯！

「麥照」跨越成長難關 膽大好奇當監工。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)