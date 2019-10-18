蔡英文總統今天上午在總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春及立委劉世芳等人陪同南下高雄市參訪日月光半導體公司，聆聽簡報前，蔡英文向日月光首長溫暖喊話，表示今天陪同來的都是與高雄有關的人，強調大家不用擔心，中央會傾聽高雄的聲音，給予協助。

針對國民黨總統候選人韓國瑜說，如果他當選總統要廢除一例一休，又說高鐵南延是一條盲腸線，若當選總統上任後要廢除。

蔡英文表示，做為一個總統候選人要做重大政策評論的時候，自己先要搞清楚來龍去脈，也能夠對一個政策的本質要能夠有深刻理解，而不是信口開河了。

蔡英文強調，一例一休，其實是政府要落實週休二日的一個很重要的過程，政府希望在這個過程當中，可以得到維持勞資雙方的平衡，整個執行的過程中政府有特別去注意到一例一休在各行各業中有什麼需要及必須去檢討的地方都會隨時檢討，韓市長對一例一休的批評之外，他對週休二日所採取的立場是什麼。

蔡英文說，韓國瑜不要一例一休，難道他要回到週休一日嗎？還是要回到國民黨立院黨團的立場，就是兩例，一周休兩天，但是不能加班的兩天，他要走倒退或走更激進的路，總是要有一個交代。

至於高鐵南移，蔡英文強調，這件事已經反覆討論很久，也做了很多的評估及決定，這決定與整體的台灣軌道系統的建立有關，它不只是一個高鐵向南延伸到屏東的問題，更是一個全島，西海岸以高鐵為主，東海岸以快速鐵路為主的一個全島的快速鐵路網、或軌道網的建構，它有助於區域的平衡，更有助於台灣整體的發展，她希望，尤其是總統候選人在做任何評論之前要做功課，不要只是進行政治的攻防。

(中時 )