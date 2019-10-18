台北市長柯文哲18日出席台北節能季活動。（張立勳攝）

高雄市長韓國瑜喊廢一例一休，台北市長柯文哲18日表示，民怨很高但也不是說廢掉，至少修一修讓大家適用。

柯文哲今早出席台北節能季活動，針對廢除一例一休他指出，民怨很高但是也不是說廢掉，至少修一修讓大家適用，他覺得一例一休最大缺點是太一致性，一例一休是用製造業的思維，可是對很多服務業或醫療業就有問題，總不能開刀開到一半說抱歉一例一休時間到了要下刀，刀沒有開完你怎麼跑掉。

他認為，對媒體、醫療業或有季節性的工作，比方說農作物要採收，那一定要加時工作，所以坦白講，一例一休是很固定的製造業適用，但對醫療業、媒體業或有季節性工作全不適用，這就不切實際。

至於勞動部對於韓稱廢一例一休是要回到每周休一日，柯文哲說，勞動契約，雇主跟勞工如果可以講好的話，還是有基本保護，每周工作7天，每天工作40小時，最高可以加班多久，多久強制休假，有些基本規定，超過可以用勞資協議解決。

柯強調，要全部一體適用，他是醫院出來的，就覺得很困難，有時候一個車禍進來，一天沒睡覺也是很常見，總不能說開刀時間到說要下刀，這是不可能的。

(中時 )