大陸女星張嘉倪在宮廷劇《延禧攻略》飾演「最美妃子」順嬪，讓她人氣再攀高峰，戲裡戲外都是大美女的張嘉倪，今（18日）在微博分享多張美照，身穿一襲黑色細肩帶長禮服的她，不僅低胸又開高衩，大露背的張嘉倪一側身，渾圓胸型還快被看光。

張嘉倪身穿一襲黑色細肩帶長禮服出席活動。（圖／取材自張嘉倪微博）

照片中，張嘉倪以細肩帶黑色長裙出席精品活動，她低胸曬傲人上圍，裙襬又開高衩到大腿，而張嘉倪一個轉身更是只有兩條肩帶，白嫩美背全都露，更吸睛的是，側身的張嘉倪一舉手更是讓她的胸型快被看光，辣照被網狂讚太美「氣質高級優雅」、「白到發光」。

(中時電子報)