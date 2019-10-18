家住雲林的19歲廖姓女子，5個多月前離家，住進苗栗縣後龍楊姓男友家，日前，廖女和男友因細故口角，廖女突然昏倒送醫急救不治，檢警相驗、解剖後，並未發現任何外力造成傷勢，據查，廖女生前有吸毒及多次自殺紀錄，法醫不排除廖女是因身體疾病或是毒品影響致死，已採集臟器檢體進一步檢驗，以確定死因。

據悉，廖女是和養父及母親同住雲林，因逢叛逆期，所以在今年5月間，與楊姓男友結識後，離家搬進楊某位在後龍的住處，其間，廖女多次因情緒不穩鬧自殺，曾以頭部撞牆、割腕等方式輕生，但都被旁人勸阻，廖女有喝酒習慣，並會拉K，不過，事後發，警方到楊某住處勘驗時，並未發現任何毒品。

日前，廖女與男友在楊家因細故發生口角，在場還有楊某家人及友人在場，廖女吵到一半突然昏倒，經打119電話求救將廖女送醫不治。

轄區警方獲報到場勘驗，楊家現場並未發現任打鬥或是血跡等，經報請檢察官相驗，並在17日進行剖驗，廖女全身及內部臟器都無外力造成的傷勢，因此，法醫採集廖女遺體臟器，送往法醫研究所進行化驗，以確定死因是否因廖女本身疾病或毒品影響致死。

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