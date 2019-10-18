國民黨前主席洪秀柱參選台南市第六選區立委，本周一連5天在台南勤跑基層，今天上午在東區裕農里展開第一場區里問政會，下午將轉往和平里舉辦第二場，她一現身就受到鄉親熱烈歡迎，還有粉絲偷親她，她說，大家都說台南很綠，但她自己常被熱情「襲擊」，感受到台南鄉親渴望改變之情切，她不信這裡是踢不破的鐵板，也對選情愈來愈信心。

洪秀柱近一個月來花很多時間固守台南，尤其，本周更是一連5天在台南勤跑基層，她說，目前仍需一周回台北一次，因為自己左手過去選舉時拉傷，已經復健一年多，她開玩笑自己是「八十肩」，別人五十肩很快就好，但她因為肌腱沾黏、很痛苦，好在現在已恢復8、9成。她打趣，選舉多是高舉右手喊凍蒜，左手不至於影響太多，現在就是持續復健。

洪秀柱說，自己的競選總部11月2日就會開張，目前進度規畫都按照原定的計畫，所有工作都在計畫當中。面對韓國瑜今晚到龍崎、明天也將與6位立委參選人合體造勢，韓粉已經啟動甲級動員令，洪秀柱說，這次韓國瑜到台南，行程都會完全配合韓，畢竟，他來台南是要拉抬所有立委選情跟自己的聲勢，而韓粉非常積極，國民黨當然也要總動員，不可能只靠韓粉動員，國民黨一定會全體總動，拉抬聲勢。

洪秀柱日前嗆蔡英文不敢修憲，遭基進黨反嗆，洪秀柱好膽就向習近平嗆聲，洪秀柱被問到激進黨說法，她說，基進黨所有言論讓人覺得好笑，不論從文化、歷史角度來看，他們只要碰到跟中國大陸有關議題就一概反對，沒有是非、也沒有真正對台灣有幫助的說法跟做法的言論，因此，她不想去評論。

(中時 )