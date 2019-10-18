高雄市長韓國瑜請假全心投入總統大選，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，韓國瑜支持度較上週小跌3.8個百分點，來到24.1％；蔡英文總統支持度也下降0.7個百分點，目前為34.4％。整體而言，雙方差距從上周的7.2個百分點，微幅擴大至10.3個百分點，但因仍有22.7％民眾未表態，比例偏高，顯示選戰仍充滿變數。

在歷經綠營黑韓、藍營內亂後，韓國瑜於本月16日開始請假，重新整隊，啟動「土地學習傾聽之旅」。為此，旺旺中時於本月16、17日，再次針對總統大選展開最新民意調查。

當民眾被問明年總統大選，會支持蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮、楊世光等其他候選人時，支持度依序為蔡34.4％、 韓24.1％、呂秀蓮2.7％，蔡、韓相差10.3個百分點。

相較於旺旺中時於本月初的調查數據，當時蔡支持度35.1％、韓27.9％，雙方差距7.2個百分點，顯示目前雙方支持度是些微擴大。

但比起總體支持度，有幾項數據更值得注意。

首先，在「未表態」的部分，旺旺中時自8月6日展開首波總統民調迄今，已陸續完成8次調查。一般而言，隨選舉日逼近，各陣營大量動員造勢，所謂的「未表態率」多會逐漸降低，但回顧8次民調，未表態率從首次民調的16.3％，依序轉變為17.3％、18.7％、18.2％、23％、19.9％、20.3％，直到此次又拉高至22.7％。

由於選戰已進入倒數80多天，未表態率未見下降，而是在震盪中微幅上升，意味著選戰恐仍充滿變數，未表態選民勢必將成為左右選舉的重要關鍵。

若進一步以「政黨」交叉分析，會更清楚看見這樣的趨勢。

因為，當「泛綠」選民被問到總統支持誰，有83.4％表態支持蔡英文，1.2％支持韓國瑜；「都不支持」與「未表態」兩者相加僅8.7％。這樣的比例，是符合傳統上「某黨支持者，大多傾向支持該政黨候選人」的趨勢。

但反觀「泛藍」選民被問到總統支持誰，卻僅62.9％表態支持韓國瑜，但有9.8％支持蔡英文；「都不支持」與「未表態」兩者相加達20％。會有這樣的結果，除了韓國瑜個人因素外，初選後方興未艾的國民黨內亂、郭粉報復性反彈、藍營山頭與地方諸侯之間的權力盤算，恐怕都是造成藍營力量難以聚焦的關鍵。

此外，由於不少選民普遍存有「西瓜偎大邊」慣性，因此民調特別詢問「您認為哪位候選人當選總統的機會比較大？」看好度依序為蔡48.8％、韓22.8％、其他候選人1.3％。若與本月初民調相比，蔡的看好度是提高1.7個百分點，韓則下降2.1個百分點。

該民調是10月16至17日進行，有效樣本數1109人，在95％信心水準下，抽樣誤差±2.9個百分點。

(中時 )