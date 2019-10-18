Lamigo桃猿隊奪得今年中華職棒總冠軍賽，創隊史首次3連霸紀錄，明年日本樂天集團接手，將挑戰中職史上首支4連霸球隊。桃猿隊新、舊兩家支持企業今（18）日也一起宣佈與球迷同慶，推出雙倍封王優惠，包括「樂天三重送」優惠大回饋，以及LA NEW門市商品買二送一，滿額再送Lamigo限量隱藏冠軍T恤。

Lamigo桃猿取得隊史第7座冠軍，也是2017年以來連續三年奪得中華職棒總冠軍，樹立「桃猿王朝」新紀錄，明年將由日本樂天接手，不管是以樂天桃猿或樂天金鷲出賽，目標都是要延續桃猿王朝。

Lamigo桃猿新東家台灣樂天市場為歡慶勝利，今日起推出三重送優惠大回饋，消費滿3,000元現折300元、全站消費滿3,000 元回饋點數10％，跨三店消費再加碼15％點數回饋，還有大型家電現折5,000元、親子寵物同歡299免運輕鬆帶著走。

LA NEW門市商品則是推出買二送一，滿額再送Lamigo限量隱藏冠軍T恤，LA NEW官網第三件只要1元，獨家限時72小時，襪品任選10件1,010元。

(工商 )