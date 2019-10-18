國民黨總統參選人韓國瑜表示若當選總統，將廢除一例一休、也不承認高鐵南延案，行政院長蘇貞昌今天回應，當民進黨在推動一例一休，國民黨要的可是兩例。實際上全台超過3萬6,000行，不可能一法規範全天下，他和前院長賴清德在任內一步步都在解套窒礙難行之處，往越來越好的方向走。

蘇貞昌指出，韓國瑜不負責任喊廢除，但卻沒有講出具體方案，這是為反對而反對的候選人。至於高鐵南延方案，蘇貞昌說，早期高鐵規劃進入高雄火車站，往南延伸到屏東火車站和潮州，因為政黨輪替，被時任行政院長毛治國和交通部長葉匡時歸零。如今經過專業評估，要重新延伸到屏東，韓國瑜又信口開河要歸零，還把屏東人講成盲腸縣，90萬名屏東人情何以堪。

蘇貞昌強調，9月10日他宣布高鐵南延到屏東，韓國瑜派的秘書長到場，就四條路線表示完全開放都支持，現在選出左營線，韓國瑜卻不認帳，沒有專業判斷。

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