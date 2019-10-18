國民黨總統參選人韓國瑜（中）17日下午2點到屏東內埔天后宮昌黎祠參拜。（資料照片 林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜為衝刺2020總統大選，展開「傾聽之旅」，有鑑於民進黨去年底慘敗，對於前朝政見，韓國瑜直搗蔡政府心中的痛，拋出將推翻「一例一休」及「高鐵南延案」，他批評「一例一休」實施以來，企業主和勞工怨聲載道；此外，中央對於高鐵南延「避重就輕，交差了事」，如果他當上總統，一定要重新檢討。

韓國瑜16日起展開為期三天的「傾聽之旅」，17日參拜內埔天后宮、昌黎祠後受訪時表示，「一例一休」這段時間實施以來，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之也表示，一例一休天怒人怨，勞方與資方都不滿意，在兼顧企業經營彈性、保障勞工的情況下，未來會提出勞動政策，同時修改勞基法內容。

行政院前院長賴清德去年曾發表「聽見人民的聲音─行政院對2018選舉的檢討」，其中就寫道：「勞基法一例一休的初次修法倉促，未顧及台灣勞資狀況及台灣中小企業面臨數位經濟新商業模式帶來的挑戰…民怨已成」，讓號稱「最會溝通的蔡政府」被譙到灰頭土臉。

除了「一例一休」，日前行政院推出的高鐵南延至屏東政策，引發各界熱議。韓國瑜17日在潮州舉辦高鐵南移座談會時直言，若當選總統，會重新歸零思考高鐵南移案，重批蔡政府經濟交通沒做好，「政府除了應該打屁股之外，政府的領導者自己應該一頭去撞死」。

除了韓國瑜對民進黨政府有諸多不滿，座談會上民眾也有所怨言，特別是對現在行政院高鐵南延至屏東六塊厝的想法，抱持反對立場，有民眾建議希望拉到潮州，因為觀光效益大。針對這政策，韓國瑜國政顧問團的張善政則指出，高鐵效益最高的地方在潮州，但花費更高，「可是方便屏東中部南部的朋友」，立刻獲得現場民眾如雷掌聲。

(中時電子報)