國民黨新北市立委第一選區參選人洪孟凱。(吳亮賢攝)

隨著大選日逼近，新北市第一選區(石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山)立委選戰也傳出煙硝味，國民黨參選人洪孟楷日前批評屏東國慶煙火「史上最貴，卻也是史上最糟」，在網路上引起熱議，對手民進黨立委呂孫綾今(18日)則嗆洪，「很多鄉親對他的評價，都是講話非常誇大、不實」，對此洪孟楷也回擊，立委不是當背書的橡皮圖章，要用專業為人民把關。

新北市第一選區除了藍綠對決，還有時代力量、安定力量及無黨候選人參戰，現在更傳出台北市議員鍾小平也有意參選，令呂孫綾連任之路備受挑戰，民進黨主席卓榮泰今(18)早特別至淡水，陪同呂孫綾掃街拜票，爭取選民支持。

對於蔡英文總統跟主席卓榮泰接連到選區站台，呂孫綾表示相當感謝，「一直以來這裡都是民進黨的艱困選區，藍大於綠，感謝鄉親支持，還有總統及主席一直給我加油。」

談到對手洪孟楷日前批評屏東國慶煙火，在網路上引起熱議，呂孫綾也為同黨縣長潘孟安回嗆，「這段時間在地方跑選區，很多鄉親對他的評價，都是講話非常誇大、不實」，屏東縣政府非常努力，經費都用得非常到位，「過去在馬政府時代，也辦過很多這樣的活動，花費非常大，怎麼沒看過他批評呢？」

對此洪孟楷回應，政府使用人民的納稅錢辦的每個活動、做的每件事都應該受到監督，今年國慶煙火花費歷年最高是事實，網路上評價不一也是民眾真實的聲音。

洪孟楷更回擊呂孫綾，「立法委員的職責是要代表人民監督政府，而不是當背書的橡皮圖章，很可惜及遺憾的看到呂孫綾委員未盡民代職責，反而採取護航的態度，奉勸委員要把預算書好好的檢視，用專業來為人民把關。」

(中時 )