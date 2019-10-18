英國首相強生趕在本月底脫歐大限前與歐盟達成新版脫歐協議。究竟強生版與先前3度在國會遭封殺的前首相梅伊版協議差在哪、這回能否讓國會買單等問題，以下是重點整理。

英國「衛報」指出，讓梅伊下台的舊版裡爭議最大的愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）這次被代換；美國財經媒體CNBC指出，兩個版本最大差別就在北愛爾蘭相關定位。

● 舊協議裡的backstop被代換

．根據新版協議，英國的北愛爾蘭將是英國關稅領域的一部分，而非歐盟關稅領域。部分英國議員先前封殺梅伊版協議，就是因為舊版的邊境保障措施（backstop）將使北愛成為有別英國其他地方的個別關稅領域。

．即便北愛仍留在英國關稅領域，但新版協議賦予北愛仍適用特定歐盟規則，包括農產品。

．新版協議規定，北愛議會得以過渡期結束的2020年12月投票，決定是否再繼續採用這種模式4年。

．根據強生版協議，北愛的產品產地將標註「來自英國」；英國將可從北愛收到增值稅（VAT），意即在北愛的生意往來將由英國課稅，而非歐盟。另據新版協議，將設新的工作組監督北愛規章的運作，工作組每月開會一次，由英歐雙方共同召開。

● 新版過得了英國國會這關嗎

強生需要320票才能讓新版脫歐協議在英國下議院過關。上回梅伊在3月第3度闖關時，獲得279票相挺，這些可視為贊成協議的基本盤，但強生9月開除部分立法阻止無協議脫歐的保守黨同僚，七除八扣後，強生想讓新版協議通過約需再拉61票。

媒體分析，強生可下手的方向包括先前被他開除而另組政團的前保守黨議員19票、保守黨盟友北愛民主聯盟黨（DUP）10票（但DUP已堅決向新協議說不）、保守黨內先前堅拒梅伊版協議的「斯巴達派」28票、工黨內支持落實2016公投派21票、支持過舊版協議的獨立議員5票，以及有望支持脫歐協意的游離票約2票。

強生若能從這85票裡挖來61票，就能讓新版協議過關。任務看似艱難，但非不可行。這次負責游說議員者是強生的政治秘書克魯格（Danny Kruger），因為他不光與保守黨內議員，也能與潛在可能支持協議的反對黨議員講上話。

● 若新版仍過不了關 依法需再將脫歐順延

若新版協議在19日仍遭英國下議院封殺，將啟動國會先前所通過的立法，要求強生致函歐盟各國領袖尋求再展延脫歐大限3個月至2020年1月底。

雖然強生多次表明絕不再展延，但脫歐大臣巴克萊（Steve Barclay）也講過，政府必須遵守法律。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，談成新版協議代表無需再展延，但要不要再讓英國順延的決定權在歐盟各國領袖，不在榮科。

(中央社)