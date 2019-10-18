嘉義地檢署發布通緝涉嫌總金額80多億的地下匯兌案主嫌之一黃文鴻，檢方於8月破獲此重大案件，逮捕並羈押主嫌吳承霖夫妻等4人，黃嫌一度被拘提到案，聲押未准，黃嫌獲釋後落跑，檢方於9月16日發布通緝，效期至2044年8月19日。

檢調調查，45歲吳承霖、40歲黃文鴻經營兩岸地下匯兌，2人分別負責中南部、北部的業務，因此黃嫌多在北部活動，客戶不乏地方聞人、政商名流、知名律師。

黃嫌於9月3日因另案到台北地院出庭，嘉檢指揮台北市調查處拘提到案，檢方複訊後依黃嫌涉嫌違反銀行法、有逃亡之虞向嘉義地院聲押，未獲准，黃嫌獲釋。

檢方提抗告，同時9月5日到黃嫌北部的住處搜索、傳喚均未果，9月16日即發布通緝黃嫌至2044年8月19日，但台南高分院於9月19日發回更裁，嘉義地院訂本月16日開羈押庭，換言之，檢方已發布通緝1個月，院方才要開羈押庭，黃嫌早已不知去向。

嘉院法官兼發言人洪裕翔說，當時調查人員拘捕黃嫌後，檢察官才核發拘票，法官認為沒有急迫情形，不符逮捕程序，才未准羈押黃嫌。

此案目前有吳承霖及其妻陳玟叡、黃嫌的胞妹、孫姓女子等4名涉案人在押，此外，黃嫌於9月底10月初曾2次委由他人送自白書給檢方，正由檢方調查中。

(中時 )