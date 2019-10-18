北市交通警察大隊18日指出，近來平台外送員事故頻傳，本月至17日止共發生類似事故42起，造成2人死亡、42人受傷，經分析發現，肇事原因前3名分別為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「駕駛閃避失控」。
而為降低外送平台外送員交通事故，市警局18日邀集交通局及國內deliveroo、foodomo、foodpanda、lalamove、Ubereats、yo-woo等6家外送平台業者召開交安座談會，並提出相關建議，希望業者能儘快改善、防制。
北市交通警察大隊表示，外送員發生事故年齡層，以18-25歲年輕族群為最高，因缺乏駕駛經驗及防禦駕駛觀念，加上為搶單、趕時間，經常發生超速、違規轉彎、看導航不看路況、闖紅燈、駛入來車道等危險駕駛行為，致生事故。因此對於要加入外送工作行列的年輕人，應透過完整的交通安全課程，認識道路上各種潛在風險及交通法令規定，以降低其意外事故發生保護其身體生命安全。
警方並提出3項防制策略：1、建議業者辦理新進人員說明會時，應納入交通安全教育課程，加強交通安全駕駛及防禦駕駛觀念教育，2、建議業者審核從業人員申請加入外送平台時，可參考個人交通違規紀錄(監理服務網可查詢個人違規紀錄)，並定期稽核外送員駕駛資格是否正常。
3、邀請平台業者及所屬外送員，ㄧ同加入交通大隊「北市好行 交大隨行」臉書粉絲專頁，即時接獲各種交通事故案例及交安宣導訊息，增進交通安全知能。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。