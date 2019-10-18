北市交通警察大隊18日指出，近來平台外送員事故頻傳，本月至17日止共發生類似事故42起，造成2人死亡、42人受傷，經分析發現，肇事原因前3名分別為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「駕駛閃避失控」。

而為降低外送平台外送員交通事故，市警局18日邀集交通局及國內deliveroo、foodomo、foodpanda、lalamove、Ubereats、yo-woo等6家外送平台業者召開交安座談會，並提出相關建議，希望業者能儘快改善、防制。

北市交通警察大隊表示，外送員發生事故年齡層，以18-25歲年輕族群為最高，因缺乏駕駛經驗及防禦駕駛觀念，加上為搶單、趕時間，經常發生超速、違規轉彎、看導航不看路況、闖紅燈、駛入來車道等危險駕駛行為，致生事故。因此對於要加入外送工作行列的年輕人，應透過完整的交通安全課程，認識道路上各種潛在風險及交通法令規定，以降低其意外事故發生保護其身體生命安全。

警方並提出3項防制策略：1、建議業者辦理新進人員說明會時，應納入交通安全教育課程，加強交通安全駕駛及防禦駕駛觀念教育，2、建議業者審核從業人員申請加入外送平台時，可參考個人交通違規紀錄(監理服務網可查詢個人違規紀錄)，並定期稽核外送員駕駛資格是否正常。

3、邀請平台業者及所屬外送員，ㄧ同加入交通大隊「北市好行 交大隨行」臉書粉絲專頁，即時接獲各種交通事故案例及交安宣導訊息，增進交通安全知能。

(中時 )