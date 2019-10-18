陳同佳去年殺害女友後，將遺體裝進行李箱搬至捷運竹圍站附近丟棄。（本報系資料照）

香港女網紅潘曉穎去年二月來台旅遊，因告知同行的男友陳同佳，腹中的三月胎兒是前男友的，兩人在酒店發生爭吵，慘遭勒死，遺體被裝進粉紅色行李箱，搬至捷運竹圍站附近丟棄，此案震驚港台。陳同佳案發潛逃返港後，被港警以謀殺案罪名拘捕，但傳出他下周三（23日）將以「洗黑錢案」刑滿釋放，陸委會發言人邱垂正，昨盼港府積極續押追訴殺人罪，而據港媒報導，陳同佳出獄後同意來台自首，但希望台灣法官不要判他死刑。

東網報導，有指陳同佳的父親最初擔心兒子自首或會被台灣判處死刑，惟經過多次與律師和兒子傾談後，亦同意自首的決定。陳出獄後將與家人短暫相聚，然後赴台自首，惟確定日期待定。陳希望對死者潘曉穎的父母致歉，冀獲得原諒。

曾探望獄中陳同佳的蔣麗芸今早(18日)接受東網查詢，未有正面確認陳將會赴台自首的消息。她稱最後決定應由當事人回應，相信很快會清楚去向。她指每個人都會做錯事，只要有悔改都應給予重生的機會；每個人亦應承擔法律後果。蔣認為，陳的決定是對死者及其家人作了「答覆」，但他的決定與目前政府面對的問題無關，因修例風波是政治及社會問題所引發。

另一立法會議員梁美芬認為，陳同佳若願意到台灣自首，不論對他本人、死者家屬及社會都是最好的結果和交代。本身是大律師的梁指出，台灣是大陸法系的地區，香港永久性居民到台灣受審時有三審制，陳的權利能在程序公義和相關法律上得到確保。以陳的年齡和案情，加上他願自首，相信台灣可豁免死刑的機會很高，港府亦應考慮派觀察員到當地，在審訊過程中協助陳，提供法律意見支援，尋求最公平、公正的判決。

(中時電子報)