涉嫌與女友來台旅遊卻殺人分屍，造成一屍兩命的港籍嫌犯陳同佳，另涉洗錢案在港服刑，傳言陳同佳在23日出獄後有意來台自首，法務部對此未正面回應，仍重申港方應在陳同佳刑滿釋放前繼續追訴，台灣也將迅速提供陳在台相關證據，讓港方充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責。

法務部表示，據傳香港檢警機關也已掌握很多未提供台灣的陳同佳在港證據，並懷疑陳可能是在香港即預謀犯案，香港不是沒有管轄權；此外，陳同佳所犯屬於萬國公罪的涉嫌殺人重大刑案，香港檢警機關也應依照其司法程序，持續積極偵辦，以還給被害人及其家屬公道。

法務部強調，台灣將在對等、尊嚴及互惠的基礎上，迅速提供港女分屍案在台相關證據，讓港方得以充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。

不過，對於陳同佳來台是否符合「自首」的條件？法界人士指出，自首要件是要在檢警尚未察覺前主動到案，且依刑法62條規定，量刑上「得」減刑，而非必然減刑，陳同佳案早被檢警鎖定查辦，即使陳來台接受偵審，最多只是「投案」，未來未必會獲得減刑的寬貸。

(中時 )