Foodpanda及Ubereats外送平台近3年來相當盛行，但日前卻頻傳外送員送餐時出車禍事故，以致外送員與外送平台間的關係到底是「承攬」還是「雇傭」也備受關注。面對非典型產業興起，國民黨立委陳宜民日前開記者會，呼籲勞動部速訂《自由工作者權益保障法》。對此，勞動部今（18）日回應，應先研究為什麼會有一群人拚著賺錢、下班後也拚著賺，就算變雇傭薪水也不會翻倍。

勞動部官員私下表示，同意傳統的雇傭關係與承攬不同，因為社會在轉變，經濟環境也跟從前不一樣，勞動部確實有必要隨著時代的變遷，針對產業結構做新的認定。

勞動部官員認為，台灣社會被雇傭的人很多，但有另一批獨立工作者，他們具備一定的專業能力，有能力獨立接案、作業，硬要把獨立工作者拉進來當雇傭，很可能錯殺他們。

勞動部官員說，至於還有一群介於雇傭、獨立間定位模糊的工作者，才是政府首要釐清的關鍵，到底是希望保護還是放任下去。

勞動部官員語重心長表示，應該是改善一般勞動關係、薪資結構下手，就算勞動部認定外送員與外送平台間為雇傭關係，薪水也不會馬上加兩倍，外送員未來在路上騎車就不會被撞。

(中時 )