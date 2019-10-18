警方勸導吳離去，避免影響行車順暢。 （台中市警2分局提供／張妍溱台中傳真）

吳姓男子日前因連車帶人撞進路邊花欉遭警方逮捕。 （台中市警3分局提供／張妍溱台中傳真）

「佔路阿伯」有續集！50歲吳姓男子是台中市地方頭痛人物，曾因頭戴臉盆在中華路快車道行走，造成當地大塞車，日前到某菜市場把停路邊的機車騎走，害得買菜婦人後面狂追，吳男畏罪騎車，連車帶人撞進路邊花欉遭警方逮捕，17日於市立殯儀館前路口「交通指揮」，被PO上網，網友真心忠告阿伯：「馬路如虎口、細命愛顧！」。

身穿深色的吳姓男子，獨自站在路口中間，不斷揮舞雙偶看似指揮交通，但又像在練功，有民眾看不下去，拍照PO於臉書社群《爆料公社二社》，有民眾擔心阿伯會被來往車輛撞上，趕緊報警處理；崇德路一段與錦中街、五義街交叉路口，造成塞車，危險動作讓人捏把冷汗。

網友紛紛留言「路過開車小心」、「練功練到走火入魔」、「交通會比較順暢嗎？」、「拯救世界」等。也被眼尖的網友認出曾在秀泰影城附近攻擊路人、頭戴臉盆走在快車道。

據了解，吳姓男子常在台中市警1、2、3轄區惹事生非，不但有偷竊、違反道路交通管理處罰條例等罪嫌，3個轄區很多店家都認識他，馬路上跳舞、常亂打報案電話，打119謊報急病要搭救護車救醫、浪費社會資源。

這一次在市立殯儀館前當起「義交」指揮交通，警方到場後勸請吳姓男子移動至路邊，並依道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款告發，最高可罰2400元罰緩，警方勸導吳離去，避免影響行車順暢。

(中時 )