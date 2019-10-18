昨天一名網友於爆料公社上分享自己喝湯驚見藍色豬皮，逼問這是怎麼一回事？竟引發網友熱烈回應「吃到豬界老大，有刺青。」「你吃的出來號碼嗎？說不定是威力彩！」。最後內行人出來解釋，這是豬編號的印章與紅色的檢驗印一樣！無毒無害可食用！認真點看，說不定就可以報明牌囉！

喝湯驚見藍豬皮的，原po嚇得從多個角度特寫這塊豬皮 （圖／翻攝自爆料公社）

網友在爆料公社的社團上分享吃飽飯，準備要喝湯，卻驚見藍豬皮的經驗。原po一看嚇得從多個角度特寫這塊豬皮，並po上網問，這豬皮怎麼解釋？到底放了多少藥劑？此貼文意外引起網友討論並笑回，「你吃的這隻是老大，有刺青，你賺到了。」、「第一眼看到以為這粄條怎過期了。」、「吃的出號碼嗎？說不定是威力彩！」。

後來有內行網友跳出來解釋，藍紫色的部分是豬隻檢疫的印章，而平日常見的紅色印章則是屠宰場衛生檢查，兩種印章都是可食用的色素，不需要擔心。沒想到一塊豬皮竟然釣出那麼多不認識豬隻印章的人，還產生好多爆笑回應。

(中時電子報)