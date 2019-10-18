WHISKY BIBLE（2020年威士忌聖經酒品競賽）今（18）日結果甫出爐，台灣菸酒的OMAR威士忌一舉榮獲兩大獎項，包括世界最佳單桶與亞洲最佳威士忌。

台灣菸酒指出，本次南投酒廠OMAR威士忌獲選最高榮譽的品項為OMAR泥煤麥芽原桶強度威士忌（波本桶），該品項在2017年首度上市，是我國第一支自產泥煤麥芽威士忌，也曾獲得WWA最佳台灣威士忌美譽。

台灣菸酒董事長丁彥哲強調，南投因水質佳、環境優良且溫度適宜，在南投熟陳1年相當於蘇格蘭的4年

台酒南投酒廠在2008年成立威士忌蒸餾工場，2013年推出首支單一麥芽威士忌，在2015年成立「OMAR」威士忌品牌，2016年開始外銷，近年來已在舊金山烈酒大賽、布魯塞爾烈酒大賽、世界威士忌大賽等國際競賽榮獲多面獎牌，讓台灣一躍成為世界威士忌第六大產區。

台灣菸酒表示，OMAR獲獎無數、其外銷穩定成長，2017年海外營收約10億元，每年外銷額穩定成長3～5億元。因此，丁彥哲指出，台灣菸酒預計再投資10億元擴充南投酒廠產能、並打造觀光生態及教育功能的國際級酒廠，為建廠外最大單一工廠的投資，預計2022年初完工。

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(工商 )