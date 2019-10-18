歡慶Lamigo桃猿成功封王，全家便利商店今（18）日宣布，將於10月21日起三天，祭出Let’s Cafe熱美式、熱拿鐵、熱巧克力、冰陽光紅柚氣泡咖啡及其他飲料限量優惠，為Lamigo桃猿封王三連霸慶一波！

全家指出，由於全家長期攜手Lamigo桃猿預售主場門票，提供球迷便利快速的購票管道，今年的中華職棒總冠軍大賽，Lamigo桃猿再度成功封王，全家也祭出APP商品預售優惠同慶！

全家說，這次活動從10月21日開跑至23日為止，共三天，優惠內容包含：Let’s Cafe大杯熱美式買二送二（限量30萬組），特大杯冰陽光紅柚氣泡咖啡、中杯熱巧克力皆買一送一（各限量5萬組），飲料部分則有立頓茶佐茶無糖紅茶、Cheers奇兒思EX強氣泡水買二送二（各限量1萬組）、金車麥根沙士買一送一（限量1萬組）。

另外，還有Let’s Cafe大杯熱拿鐵買二送二優惠，是從10月22日開始到23日為止，同樣限量30萬組，售完為止。

(工商 )