七大工業國集團（G7）今天表示，臉書（Facebook）必須先解決主要經濟體的法律與監管問題，才能推出數位貨幣讓民眾使用。

法新社報導，G7在新的穩定幣報告中也敦促監管機關協調合作，以防數位貨幣發行者尋找最有利的國家發行貨幣。穩定幣是一種由儲備資產支持的數位貨幣。

根據G7工作小組發布的報告：「對穩定幣開發者而言，一個適用於所有相關管轄區的健全法律基礎…是絕對的前提條件。」G7工作小組是由歐洲中央銀行執行理事科爾（Benoit Coeure）率領。

臉書計劃推出的加密貨幣Libra，受到全球各地官員嚴密檢視，擔憂金融體系將受到衝擊。

報告說，數位貨幣已經成熟到可供恐怖組織使用或用在洗錢，因此對於「穩定幣生態系統的所有參與方，像是貨幣持有者與發行者」，開發者必須在「法律上明確說明」。

數位貨幣如果廣泛使用，也會對金融體系與銀行構成他挑戰。

報告說：「如果權利與義務模糊不清，各界可能容易對穩定幣的安排缺乏信心，這是一個令人無法接受的風險，尤其是在可能具全球重要性的支付系統。」

G7說，各國監管機關「必須跨機構、產業與轄區協調」，解決風險並「搶先阻擋有害的監管套利」。

報告說：「這些本質上是系統性風險，需要仔細監督並進一步研究。」

(中央社)