新北市勞工局為讓就業服務品質更便利，今（18日）舉行中和就業服務站揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市勞工局為讓就業服務品質更便利，今（18日）舉行中和就業服務站揭牌儀式，未來中和、永和逾60萬民眾，若有就業服務需求，不用遠赴新店、板橋，可就近尋求協助。勞工局長陳瑞嘉強調，全市29區均有就業據點，達成一區一據點目標，建構完整就業服務版圖。

陳瑞嘉與勞動部官員、立委江永昌、市議員金瑞龍、陳錦錠、張志豪、張維倩、中和區長賴俊達等一起參加揭牌儀式，中和就業服務站正式對外開放。

陳瑞嘉表示，中和站除推動失業認定、求職求才、就業諮詢、媒合就業、主題式徵才活動及各項就業促進措施外，針對中高齡者、新住民及身心障礙者等多元群體設置有服務專區櫃台及個別化的客製服務櫃檯，以提供高私密的強化措施。

另外，還有職缺動態電視牆提供市民最迅速的就業市場情報，並規劃團體諮商室及AR虛擬面試專區等多元化互動空間，強調活潑雙向的輔導措施，更能有效地了解市民需求並精準媒合工作。

新北市勞工局為讓就業服務品質更便利，今（18日）舉行中和就業服務站揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市勞工局為讓就業服務品質更便利，今（18日）舉行中和就業服務站揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市勞工局為讓就業服務品質更便利，今（18日）舉行中和就業服務站揭牌儀式。（葉書宏攝）

(中時 )