香港商務及經濟發展局局長邱騰華今日在電台節目中表示，今年是近十年來經濟形勢最差的一年，今年下半年至明年上半年經濟都會較差，市民要有心理準備過「緊日子」。預測經濟增長將由3％降至0，9成原因都受中美貿易戰影響，而香港近期社會情況令局面雪上加霜。

他稱，示威浪潮對旅遊、酒店及零售等行業造成很大打擊，政府和有關業界會繼續溝通，提供適切協助，以保就業。他強調政府和不同業主都有研究減免租金，藉以減低企業開支，局方和金管局等部門會繼續研究及推行措施，減低經濟下行的影響。

他續指，香港面對內憂外患，中美貿易戰對本地貿易及經濟影響相當大，局方會盡力協助企業，包括為貿易界開拓東盟及內地等市場。政府推出的市場推廣基金反應熱烈，局方會繼續推廣不同的企業基金予中小企申請，希望能協助企業紓困。

他強調，雖然施政報告在經濟發展的著墨不及房屋多，但仍是四大重點之一，證明政府對經濟發展非常重視。

(中時 )