新北市警察局成立成立全國首支科偵小隊，採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略。（刑警大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局成立成立全國首支科偵小隊，採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略。（刑警大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局成立成立全國首支科偵小隊，採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略。（刑警大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局成立成立全國首支科偵小隊，採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略。（刑警大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市警局發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，自2018年10月起，廣納台灣警察專科學校創校以來首屆科技偵查科畢業生48名，採取精兵制培訓長達一年，如今（18日）終於開花結果，科技犯罪偵查人員身著專屬的科偵刑警背心，由局長陳檡文主持結訓典禮，同時宣布全國首支科偵小隊成軍。

新北市警察局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，籍由數位證物勘察、公開情資來源、網路封包分析等科技偵查技巧，將數位科技導入警政執法。

科偵小隊經過刑事警察大隊科技犯罪偵查隊及各外勤隊施以一年的專精訓練，期間陸續修習數位證物勘察、公開來源情資等科技偵查技術及各項傳統偵查技巧，由原先的48名培訓警員，到最後共34名警員通過嚴格試煉，取得科技犯罪偵查人員的資格，合格率約70％。

培訓期間更偵破了槍砲、毒品、詐欺、網路賭博等98件刑案，成效亮眼，充分展現優秀的科技偵查能力，該批警員結訓後將分發至新北市各警分局的偵查隊服務，並與偵查隊現有的資深科偵小隊學長併肩作戰，填補科偵專業警力的迫切需求。

警察局長陳檡文表示，新北市警局成軍全國首支科偵小隊之目的在於「落實科偵小隊專責化」，讓通過培訓的科技犯罪偵查人員能專才專用，向下札根到新北市的各警分局，有效運用數位證物勘察等科偵技術輔以傳統偵查技巧，協助偵破各項刑案，並向上溯源，搗破犯罪集團。

(中時 )