信今年7月推出新專輯《煉金術》，日前出任時尚旅遊潮旅CIAO雜誌10月號封面人物，對於睽違2年半才推出新專輯，信說：「對音樂的熱忱就像吃飯一樣，同樣東西吃久也會膩，所以維持熱度的方式，就是一陣子不要做音樂，都去玩。」未來想在歐洲養老的他，最愛在國外放空，「在歐洲可以睡到中午起床，很適合點杯酒來配食物，如果在台灣中午就這樣做，很可能會被翻白眼。」

信出任時尚旅遊潮旅CIAO雜誌10月號封面人物。（CIAO潮旅提供）

信說，自己不可能從旅遊中找到靈感，「最近去了斐濟的私人島嶼，每天吃飯、喝酒、睡覺、看海、釣魚，好好的玩、徹底的感受。」。他更自爆不愛在社群發文，「想發就發，不想發就消失」，原來他不喜歡休假時被找到，「只要放假一定先落跑，也不帶手機出門」。

但某次在德國旅遊，信發現身上沒錢，沒帶手機的他只好用飯店電話打給經紀人匯款，結果在前往提款的路上發現護照不見了，當下非常緊張，只好冷靜沿路回去找，「走到半路發現有人拿著護照在等我，真的很感動。」沒有手機雖不方便，但緊張瞬間的腎上腺素作祟，讓信一直著迷這樣的旅遊模式。

信喜愛國外旅遊，透露最愛在歐洲「睡到中午起床，很適合點杯酒來配食物」。（CIAO潮旅提供）

喜愛到各地旅遊的信，會因為某個電影場景而出發，「之前去了巴哈馬群島，住進007皇家夜總會的飯店，也因為《玩命關頭》去了一趟巴西里約。」他也愛到極地旅遊體驗冒險行程，光是跳傘就分別在布拉格跟紐西蘭玩過，他笑說，兩邊感受差不多，飛到那麼高看下來景色都一樣，「倒是很怕傘斷掉」。

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(中時 )