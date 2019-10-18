民進黨元老、前國防部長蔡明憲因感建言未獲得總統蔡英文回應，加上民進黨中執會通過「加長總統初選協調案」，今年4月宣布退出民進黨，蔡明憲今以致蔡英文總統的公開信「我們還要含淚投票嗎？」表示，蔡總統多次要求大家團結，但這必在理念，政策及治理國政有共識。因此，對於幾項要求如果蔡總統沒有清楚的回應，他們將「含淚不投票」。

蔡明憲在公開信中指出，距離2020總統跟立委的選舉剩下80幾天，蔡英文總統的民調呈現領先，誠摯給予祝福。但是民間還是對她有許多質疑與不滿。在國內的本土派及海外台灣人對蔡英總統的不滿，他也要向蔡英文總統提出公開的質疑與請教。

他說，蔡英文總統多次說要捍衛台灣主權及台灣人民尊嚴，但她只說不做。如不支持東奥正名，也不支持台灣入聯，舆馬英九沒有不同，都是在維持現狀。至今她都沒有解釋為何反對東奧正名公投的理由？

他指出，民進黨黨綱闡明，公投入聯正名制憲的理念，但蔡英文總統不願公投正名，甚至更直接在一年多前公投法修正中把公投 正名 制憲「人民作主」的公投精神拿掉，所以蔡英文連任會比較顧台灣主權嗎？這是台灣本土派及海外台灣人對蔡英文最大的失望與疑慮。

蔡明憲說，台灣加入WHO、UN，在國際上，美、加、日、歐盟等國領袖或國會都有通過支持台灣參與WHO等國際組織的決議，為何民進黨立委國會過半，這三年來都沒有通過任何一個台灣國會加入WHO的決議案；多次要求蔡英文總統親自召開國際記者會， 向全世界表明我們要以台灣名義加入國際組織，這樣的正式公開宣示很難嗎？

他表示，既然現在蔡總統民調高，不希望蔡總統跟國民黨一樣維持現狀，讓台灣拓展國際的空間繼續受到中國蠻橫的打壓。

他說，以下秉持著做公民的良知作以下卑微而嚴肅的呼籲；請蔡總統選前公開承諾，如果連任當選，明年2020東京奧運會，要公開以台灣隊名義參加東京奧運會；推動以台灣的名義加入WHO、UN等國際組織；馬上再修改公投法，恢復人民直接民主的權限；再度啟動司法改革；轉型正義要徹底執行等

他呼籲蔡總統，「針對這些疑慮及建議，請妳將妳的立場或主張說清楚講明白」。已經等待三年多了，加上過去八年在野，「這十幾年我們對你有所期待，對你落實捍衛台灣主權及尊嚴的立場再不滿意也是含淚投票」。現在民進黨執政已經三年多了，「請蔡總統不僅口說而是要去實踐，不要模糊，我們不再接受含淚投票」。

(中時 )