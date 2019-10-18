今年是古寧頭戰役70週年，國防部今天起至明年3月27日止，於國軍歷史文物館舉辦特展。ˊ展場分為七大展示單元，透過珍貴文物、史料及影像，並結合VR虛擬實境及AR擴增實境等多款互動體驗設備，讓參觀民眾在寓教於樂的氛圍中，得以回顧並見證這場國軍先烈前賢浴血奮戰，保衛國家與人民的重要戰役。

參謀總長沈一鳴上將致詞表示，如果沒有當年民國38年古寧頭戰役以及登步島戰役的勝利，就沒有今天中華民國台澎金馬的民主自由與安定繁榮。

沈一鳴說，特展有四個意涵，第一個就是要感謝也表彰當年參戰前輩，誓死保衛家園的決心和意志，才能夠贏得勝利，不但保障了金門，更奠定了台海70年的和平與安全。第二個是要感念也緬懷當年不畏生死，慷慨激昂為國犧牲的烈士們。在這邊要向我們的烈士以及烈士的寶眷們，至上最崇高的敬意。

沈一鳴表示，第三個意涵是希望藉由這次的紀念特展，能夠呼籲國人要體認到古寧頭戰役、登步島戰役這兩場戰役的歷史意義，要呼籲我們的國人飲水思源，珍惜得來不易的和平和自由民主。第四個意涵則希望藉由這次的紀念特展，能夠激勵國軍官兵，要傳承前輩們犧牲奉獻、保家衛國的軍人志節。

沈一鳴強調，在這邊我們要向所有的師長，還有前輩們保證，我們全體國軍官兵一定會堅守崗位、盡忠職守，戮力戰訓本務、勤訓精練，讓國軍成為國家安全最堅強的後盾。

(中時 )