交通部長林佳龍出任蔡英文台中競選總部主委、民進黨台中第5選區立委參選人莊競程競選總部主委，安定力量質疑政務官公然違法兼職，挾龐大國家資源輔選，安定力量今上午至監察院舉發彈劾林佳龍違反公職人員服務法，要求監委比照偵辦台大校長管中閔的速度與深度，立即彈劾林佳龍。

「蔡英文，國家不是你家；林佳龍，不要唬弄大家，林佳龍下台！」安定力量主席孫繼正、副秘書長毛嘉慶、台中市第5選區立委提名人林秋屏、陳俊憲等人今在監察院前高呼，要求執政黨還給台灣一個乾淨的選舉空間，不要不擇手段只為勝選。

林秋屏表示，林佳龍身為政務官，違法兼差甚至有嚴重利益衝突也不迴避，知法還連續犯法，惡性重大，嚴重敗壞官箴與民主憲政秩序，監察院應當挺身而出嚴正處理。此外，針對行政院長蘇貞昌縱容林佳龍兼任參選人競選總部職務，林秋屏也對蘇貞昌寄出存證信函。

孫繼正痛批執政黨雙重標準，說一套做一套，上次管中閔案，質疑人家違反兼差，講得頭頭是道，彈劾別人非常快，現在面對林佳龍挾國家資源輔選，違反行政中立卻視而不見，看了非常的痛心及無奈。

孫繼正強調，這次選舉安定力量政策主張公義社會，秉持良心站出來伸張公義，現在的在野黨無法做到監督力量，希望人民給安定力量進軍國會機會，社會、法律安定國家才有未來，也呼籲監察院盡速調查此案，還給人民一個公道。

(中時 )