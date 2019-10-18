宋茜發文。（圖／翻攝自宋茜微博）

KAI因穿紫色大衣比V挨罵。（圖／翻攝自扒圈小豬微博）

韓國女星雪莉的喪禮昨(17日)舉行，親友與昔日演藝圈好友都低調參與，f(x)成員也合體送雪莉最後一程，或許是心疼Krystal等人遭質疑沒悼念雪莉，昨晚宋茜發長文反擊酸民「不要對別人的人生指手畫腳」，而雪莉師弟EXO的KAI昨穿了一件紫色大衣現身機場，見到鏡頭比出V的手勢，又慘遭酸民指穿f(x)應援色沒去喪禮還這麼開心，粉絲則緩頰希望不要再對藝人「道德綁架」。

昨家人為雪莉舉行告別式，由於採不公開形式，有網友就質疑事發後十分安靜的Krystal和IU等人太過冷靜，隨後有報導指出，Krystal在靈堂哭到泣不成聲，她和IU更是為雪莉守靈了多日。宋茜忍無可忍，昨則在微博發出長文，說：「什麼時候發微博朋友圈ins變成了一把尺子？可以衡量人際關係，可以衡量你的喜怒哀樂？」

宋茜更表示比起假模假樣，自己更希望活的真實，希望網友把「聽誰誰誰說」這種不負責任的話收起來，把那些編故事的時間拿去做更有意義的事，「請不要去對別人的人生指手畫腳，善意的忠告和建議也是有限度的，請不要越界。自己的生活都是一團糟，又有什麼資格去指揮別人該做什麼不該做什麼呢？每個的人生都是獨一無二的，誰又比誰更有資力去教別人怎麼活，管好自己，活在當下，無愧於天地良心，就行了」，而宋茜這段發文已被網友轉載，分別以英文、泰文、韓文、日文等熱傳。

此外，昨雪莉出殯，昨同公司SM娛樂的師弟EXO出現在機場，Sehun、Chanyeol、Baekhyun等人都穿一身黑，KAI因穿了一件紫紅色大衣意外引起矚目，由於此顏色相近於f(x)，又因他對著鏡頭貌似開心比了V的手勢，引來鍵盤酸民指他不尊重雪莉，其他網友則說：「他是出國工作又不是參加喪禮也錯了？」、「又開始網路暴力了」、「比v是記者要求」、「請不要把他當下個獵物拜託」。

(中時電子報)